Опубликовавшая фото с Волей ответила на скандал

https://static.news.ru/photo/9cc364d8-0c01-11ea-95dc-fa163e074e61_660.jpg Павел Воля Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Девушка Дарья, которая опубликовала фото с комиком Павлом Волей и назвала себя эскортницей, ответила на звонок NEWS.ru.

Однако общаться напрямую она отказалась и передала трубку мужчине, который назвал себя её «близким другом».

Ничего такого не было. У нас нет информации, было это или не было. Она не понимает, был ли это Воля, — сказал «близкий друг».

Ранее в Сети появились кадры, на которых резидент Comedy Club Павел Воля запечатлён с 16-летней Дарьей Ивановой, которая не скрывает, что оказывает эскорт-услуги.

Девушка поделилась снимком с шоуменом в сторис Instagram с подписью: «И как всё закончилось». Двусмысленность подписи сразу же оценили фолловеры, и публикация собрала сотни различных комментариев. Большинство из откликнувшихся на пост выразили разочарование поведением супруга гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой.

Как писал NEWS.ru, писательница Лена Ленина назвала подставой историю с якобы изменой Павла Воли. Ранее появились кадры 16-летней эскортницы, которая утверждает, что провела вечер с комиком.