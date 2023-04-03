Опубликовано видео, на котором Трепова покидает место взрыва

Фото: sledcom.ru

В Сети опубликовано видео, на котором Дарья Трепова, подозреваемая в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского, покидает место взрыва в Санкт-Петербурге. Несколько секунд девушка стоит возле входа в заведение, а после отдаляется от кафе по Университетской набережной.

Дарья Трепова была задержана сегодня в Санкт-Петербурге. Именно она принесла в кафе, где проходил творческий вечер Владлена Татарского статуэтку, начиненную тротилом. Девушку этапировали из Санкт-Петербурга в Москву. Разбирательство по делу о терроризме ведет главное следственное управление СКР. Сама девушка уверяет, что ее «подставили». Виновным она называет журналиста Романа Попкова, состоявшего в ультраправом движении.

До этого в Сети было опубликовано полное видео с момента вручения статуэтки военкору до взрыва, убившего его. В ролике видно, что Дарья отказывается сесть рядом с журналистом после вручения статуэтки, сославшись на стеснительность.

Взрыв в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел вечером 2 апреля во время творческой встречи с журналистом.