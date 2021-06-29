Опрос: россияне отказались вакцинироваться ради отдыха в Анапе и Сочи

Готовность вакцинироваться ради отдыха в Краснодарском крае выразили только 3% россиян. Ради поездки за границу в мае готовы были привиться 20% респондентов, пишет РБК со ссылкой на опрос, организованный сервисом поиска работы SuperJob.

Согласно опросу, 19% россиян собираются вакцинироваться независимо от поставленных властями Краснодарского края условий. Ещё 53% не собираются этого делать вообще.

Мужчины готовы сделать инъекцию чаще, чем женщины, что составляет 4% против 2%. Женщины категорически отрицают саму возможность вакцинации (56%), среди мужчин таких 52%. Ещё четверть опрошенных затруднились с ответом.

Как сообщалось ранее, на курортах Краснодарского края резко вырос спрос на краткосрочную аренду жилья. Это произошло после введения новых требований к заселению в гостиницы.