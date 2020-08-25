Опрос показал отрицательное отношение россиян к чипированию

https://static.news.ru/photo/75ea8efe-e74d-11ea-b268-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Большинство россиян, которые слышали о чипировании людей, относятся к нему отрицательно. Такое отношение к идее высказали 77% опрошенных.

Опрос среди 1600 граждан старше 18 лет провёл ВЦИОМ, сообщает РИА Новости. Отмечается, что 54% россиян высказались однозначно отрицательно, 11% выразили к этой теме безразличие, 4% затруднились ответить.

Только 8% жителей страны считают, что чипирование это хорошо для людей. 52% скорее не опасаются быть чипироваными без их ведома, а 45% скорее опасаются.

Плюсами чипирования россияне считают возможность не носить с собой документы, быстро узнавать о местоположении человека. Также называлась возможность бесконтактной оплаты в магазинах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава компаний SpaceX и Tesla предприниматель Илон Маск рассказал о преимуществах технологии по вживлению в мозг чипа-имплантата. Разработкой этой технологии занимается стартап бизнесмена Neuralink. По его словам, чип в мозге позволит контролировать необходимый уровень гормонов, а также слушать музыку без использования каких-либо дополнительных устройств.