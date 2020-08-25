Опрос показал отрицательное отношение россиян к чипированию

Большинство россиян, которые слышали о чипировании людей, относятся к нему отрицательно. Такое отношение к идее высказали 77% опрошенных.
Опрос среди 1600 граждан старше 18 лет провёл ВЦИОМ,
Только 8% жителей страны считают, что чипирование это хорошо для людей. 52% скорее не опасаются быть чипироваными без их ведома, а 45% скорее опасаются.
Плюсами чипирования россияне считают возможность не носить с собой документы, быстро узнавать о местоположении человека. Также называлась возможность бесконтактной оплаты в магазинах.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава компаний SpaceX и Tesla предприниматель Илон Маск рассказал о преимуществах технологии по вживлению в мозг чипа-имплантата. Разработкой этой технологии занимается стартап бизнесмена Neuralink. По его словам, чип в мозге позволит контролировать необходимый уровень гормонов, а также слушать музыку без использования каких-либо дополнительных устройств.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен