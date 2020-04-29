Опрос: каждый пятый россиянин после карантина будет путешествовать чаще

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После того, как режим самоизоляции закончится, большинству россиян будет легко вернётся к привычному ритму жизни, а вот каждый пятый при этом намерен посещать другие страны больше, чем раньше.

Об этом свидетельствуют данные опроса проекта «Дом. Mail.ru». При этом исследователи отмечают, что пандемия для большинства респондентов не стала поводом, чтобы пересмотреть свой образ жизни.

Жить в прежнем режиме собираются 65%. Есть и те, кто дал себе слово регулярно путешествовать — 20%. Посвятить больше времени хобби собираются 17%, а больше общатся с близкими собираются 15% опрошенных.

После пандемии многие пересмотрят и свой бюджет. 38% станут откладывать больше денег на чёрный день, 12% урежут расходы на одежду и косметику, столько же увеличат расходы на медицинские услуги, 10% снизят траты на продукты, сказано в итогах опроса, которые приводит ТАСС.

Как оказалось, больше половины участников опроса устали от самоизоляции. 22% сказали, что у них уже нет сил сидеть дома. 40% устали, но готовы сидеть дома из-за безопасности. Ещё 22% сказали, что не устали и им режим «удалёнки» нравится. Ещё 15% отметили, что находятся дома не так уж и долго, сказано в результатах опроса.

Что касается мыслей о планах после пандемии, то большинству (58%) будет легко вернуться в привычный ритм. 20% респондентов отметили, что им придется сложно, для 22% ничего не изменится.

Больше всего участники опроса боятся возобновлять ранний подъем (28%), поездки в транспорте (23%) и общение с людьми (21%).

Опрос проводился с 24 по 27 апреля 2020 года среди 1,6 тыс. человек.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, говоря о выходе России из изоляции, отметила, это зависит соблюдения всех мер предосторожности, которые ввело правительство.