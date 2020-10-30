Опрос: большинство россиян утратили веру в завтрашний день

Фонд общественного мнения (ФОМ) провёл опрос россиян на тему планов на будущее и уверенности в завтрашнем дне. Выяснилось, что 49% опрошенных не испытывают такой уверенности, а 68% при ответе на вопрос об оценке ситуации в стране заявили, что она мешает им строить своё будущее.
Как
ФОМ отмечает, что неблагоприятной обстановку в стране чаще называет молодёжь. Среди факторов, которые прямо сейчас являются негативными, 18% назвали отсутствие стабильности, 19% — коронавирус. 11% винят во всём безработицу, 8% уверены, что тормозом выступают проблемы в экономике, действия властей и рост цен.
Как сообщал NEWS.ru, около трети россиян начали делать закупки товаров впрок, причём речь идёт не только о продуктах питания, но и о товарах не первой необходимости. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого агрегатором объявлений «Юла» и агентством ResearchMe.