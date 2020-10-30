Опрос: большинство россиян утратили веру в завтрашний день

https://static.news.ru/photo/4a74e3d8-1b2c-11eb-9af1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Фонд общественного мнения (ФОМ) провёл опрос россиян на тему планов на будущее и уверенности в завтрашнем дне. Выяснилось, что 49% опрошенных не испытывают такой уверенности, а 68% при ответе на вопрос об оценке ситуации в стране заявили, что она мешает им строить своё будущее.

Как говорится в итоговых данных опроса, в завтрашнем дне уверены 45% россиян, а 49% заявили, что такой уверенности у них нет. При этом 68% заявили, что считают ситуацию в стране неблагоприятной для того, чтобы строить планы на будущее. Ещё 24% считают ситуацию благоприятной.

ФОМ отмечает, что неблагоприятной обстановку в стране чаще называет молодёжь. Среди факторов, которые прямо сейчас являются негативными, 18% назвали отсутствие стабильности, 19% — коронавирус. 11% винят во всём безработицу, 8% уверены, что тормозом выступают проблемы в экономике, действия властей и рост цен.

Как сообщал NEWS.ru, около трети россиян начали делать закупки товаров впрок, причём речь идёт не только о продуктах питания, но и о товарах не первой необходимости. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого агрегатором объявлений «Юла» и агентством ResearchMe.