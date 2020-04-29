Опрос: 8% россиян сохранят новые привычки после выхода из самоизоляции

https://static.news.ru/photo/3c0355b4-8a0e-11ea-a8f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более половины россиян после снятия режима самоизоляции готовы отказаться от привычки дистанционно работать, онлайн совершать покупки и проводить досуг.

Около 80% опрошенных россиян ожидают окончания карантина не раньше мая. 40% респондентов считают, что онлайна в их жизни станет больше, 52% хотят вернуть всё обратно в офлайн. Только 8% респондентов готовы сохранить новые привычки.

Половина респондентов смогли принять условия режима самоизоляции, 22% опрошенных находятся в состоянии депрессии, 9% в состоянии торга и отрицания, 10% в гневе.

Коронавирус изменил привычки большинства россиян по выходу на улицу. 59% опрошенных надевают разные маски, 8% — респиратор, 33% — не носят маску.

Опрос был проведён среди подписчиков Telegram-канала «стопкоронавирус» с 22 по 28 апреля.

NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая.