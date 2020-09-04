Опрос: 57% россиян уверены, что Лукашенко останется президентом Белоруссии

https://static.news.ru/photo/aa6b797a-eea7-11ea-a760-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

57% опрошенных жителей России полагают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко сохранит свой пост, несмотря на акции протеста, проходящие в республике.

По данным опроса фонда «Общественное мнение», 12% респондентов придерживаются противоположного мнения. Затруднились с ответом 18%.

Поддерживающие действия Лукашенко отмечали, что он «заботится о стране и людях (9%), «законный президент, действует в рамках закона» (6%), «пытается не допустить в стране политического переворота» (6%), а также «обеспечивает целостность и независимость страны» (6%).

Те, кто считает действия президент Белоруссии ошибочными, указывают, что «мирные протесты подавлялись силой» (5%), «выборы были нечестными» (3%), «Лукашенко должен уйти» (3%), а также что «нужно разговаривать с людьми».

Опрос был проведён с 28 по 30 августа среди 1000 человек старше 18 лет.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые акции протеста. Вышедшие на улицу люди считают, что выборы президента были сфальсифицированы и на них победил не Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

В первые дни протесты подавлялись силовиками. ОМОН использовал водомёты, резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Были задержаны 6,7 тысячи человек. Позже силовики перестали применять силу.

NEWS.ru писал, что в Минске ОМОН начал задерживать студентов Лингвистического университета. Бойцы ворвались в здание и начали жёстко вытаскивать на улицу парней. До того как в университете появились силовики, студенты пели на английском языке «Марсельезу» — гимн Французской Республики. Позже пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что задержания связаны с административным процессом.