«Опомнился!»: адвокат Падва рассказал о возможности защищать Ефремова

https://static.news.ru/photo/55286040-e3c6-11ea-8877-fa163e074e61_660.jpg Генрих Падва Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Заслуженный юрист России Генрих Падва высказался о перспективе представлять в суде интересы актёра Михаила Ефремова по делу о смертельной аварии в центре Москвы.

89-летний адвокат отметил, что в суд он сам уже не ходит в силу возраста и состояния здоровья, но «с удовольствием готов выступить руководителем защиты Михаила Ефремова».

Кроме того, маститый юрист, защищавший бизнесменов Анатолия Быкова и Михаила Ходорковского, бывшего управляющего делами президента России Павла Бородина и представлявший интересы Владимира Высоцкого, очень рад решению артиста отказаться от услуг Эльмана Пашаева.

Я счастлив, что он наконец опомнился. Слава богу! — приводит слова Падвы Daily Storm.

По словам адвоката, Пашаев не является профессионалом и больше похож на мошенника, чем на юриста.

На заседании в пятницу Ефремов отказался от услуг своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. После этого Пресненский суд в Москве отложил до 24 августа заседание из-за того, что подсудимому нужно время, чтобы найти новых защитников.

До этого актёр сказал, что на 90% уверен в том, что был на пассажирском сиденье во время аварии, а также просил осмотреть его в институте Сербского, а его юристы ходатайствовали о допросе в суде экспертов, составивших психиатрическую экспертизу. Суд отказал в обоих ходатайствах. Пашаев после этого заявил отвод судье и отметил, что Елена Абрамова заинтересована в исходе дела. К такому выводу он пришёл из-за отклонения судом заявленных стороной защиты ходатайств.

8 июня джип артиста врезался на Садовом кольце в курьерский фургон. Его водитель, сотрудник службы доставки Сергей Захаров скончался в реанимации. Экспертиза показала наличие в крови Ефремова наркотиков. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Суд отправил Ефремова под домашний арест.

Как писал NEWS.ru, сын погибшего в аварии Сергея Захарова снизит сумму иска.