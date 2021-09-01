Оплата проезда «лицом» заработает в столичном метро с 15 октября

Система FacePay для оплаты проезда по лицу будет работать на всех станциях Московского метрополитена с 15 октября. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе выступления на тему «Умные города. Как сегодня формируется цифровое будущее мегаполисов». Его слова приводит «Москва 24».

По словам мэра, с 15 сентября количество станций метро, на которых работает система, будет удвоено, а с 15 октября она заработает на всех станциях. Он напомнил, что система работает на четырёх станциях метро в тестовом режиме, её тестируют 15 тысяч человек, которые записались для этого в течение нескольких недель.

Ранее тестирование оплаты проезда с помощью системы FacePay стартовало на Солнцевской и Калужско-Рижской линиях московского метро, до этого она также работала на Филёвской и Арбатско-Покровской линиях. После тестирования FacePay станет ещё одним бесконтактным способом оплаты проезда, остальные способы также останутся доступны пассажирам. Между тем эксперт по информационной безопасности раскритиковал систему, заявив о возможной утечке данных и проблемах с распознаванием лица.