ОПЕК+ готовится к пересмотру сделки по нефти

https://static.news.ru/photo/6e2b9e6a-c434-11ea-8b54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Angel Juarez/Global Look Press

Саудовская Аравия предлагает увеличить добычу нефти в августе. Члены ОПЕК+ могут рассмотреть это предложение.

Как сообщает Wall Street Journal, ключевые члены Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и ОПЕК+ 15 июля в ходе видеоконференции могут обсудить ситуацию на рынке и возможное повышения квот.

Отмечается, что большинство участников картеля, в том числе Россия, готовы поддержать постепенное наращивание добычи нефти в августе. По мнению стран ОПЕК+, спрос на нефть постепенно восстанавливается.

9 марта в мире на 30% обрушились нефтяные котировки. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Эр-Рияд принял решение увеличить объёмы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками. В итоге рынок чёрного золота начал стремительно падать.

После долгих переговоров и предварительных решений страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение. Как и предполагалось, основное бремя на себя взяли Россия и Саудовская Аравия. Согласно текущим условиям, до конца июля объём сокращения добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки. Далее снижение уменьшится до 7,7 млн баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 млн до конца апреля 2022 года, писал NEWS.ru.