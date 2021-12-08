Опасные отходы: закон о навозе рассорил экологов, депутатов и власти

Единороссы Сергей Лисовский (депутат Госдумы) и Алексей Майоров (глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике) рассказали NEWS.ru, что готовят законопроект, который вынесет навоз и помёт из списка опасных отходов производства. Это спасёт фермеров от огромных штрафов за отсутствие лицензии на обращение с навозом, уверены парламентарии. Однако в Росприроднадзоре считают инициативу опасной для окружающей среды, того же мнения придерживаются и экологи.

Навоз и ныне там

В России действуют нормы, согласно которым навоз относится к опасным отходам производства (III или IV класса, в зависимости от вида). На деятельность по сбору, перевозке, обработке, утилизации и размещению нужна специальная лицензия, отсутствие которой может грозить аграриям значительными штрафами. Сенатор Алексей Майоров объяснил NEWS.ru, что смысл законопроекта, в подготовке которого он участвует, в признании отходов жизнедеятельности животных не отходами, а продукцией. По его словам, Росприроднадзор выписывает фермерам штрафы, которые зачастую ставят под угрозу весь бизнес.

Он рассказал, что отходы жизнедеятельности свиней и птиц действительно наносят ущерб природе, если в свежем виде попадают окружающую среду. Поэтому сейчас парламентарии работают совместно с Минсельхозом и Росприроднадзором для поиска компромисса — «сложившуюся ситуацию надо каким-то образом решать».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Сергей Лисовский в разговоре с NEWS.ru отметил, что навоз и помёт — ценные органические удобрения, которые использовались в сельском хозяйства с древности. По его словам, против законопроекта могут выступать производители минеральных удобрений — «фактически монополисты», у которых навоз и помёт «забирают 30-35% рынка».

Тракторист Василий, который раньше вывозил коровий навоз на хранение, теперь должен иметь специальную лицензию, каждый год её подтверждать, должна быть специальная техничка, специальный прицеп и так далее. Это глупо, а главное, это увеличивает на 25-30% себестоимость продукции животноводства, — подчеркнул он.

В пресс-службе Россельхознадзора NEWS.ru заявили, что этот вопрос не входит в компетенцию ведомства. В Росприроднадзоре NEWS.ru рассказали, что подготовили альтернативное предложение и направили его в Министерство природных ресурсов.

В Росприроднадзонадзор поступает значительное количество жалоб граждан, связанных с загрязнением окружающей среды отходами животноводства. Они поступают практически ежедневно, — отметили в ведомстве.

В сообщении отмечается, что только за 2020 год территориальные органы Росприроднадзора получили больше 400 жалоб на деятельность фермерских хозяйств — они касались негативного влияния на окружающую среду. У Лисовского такая позиция вызывает удивление.

У них есть чем заняться. У нас реально опасные производства, даже случай с «Норильским Никелем» мы помним, что Росприроднадзор не особо быстро реагировал и ждал реакции президента, чтобы в понятной ситуации применить понятные санкции против нарушителя. А тут они вдруг проявляют такую активность, — объяснил он.

Сыровар и фермер Мария Коваль в разговоре с NEWS.ru подтвердила, что статус навоза создаёт проблемы для хозяйств. По её словам, если законопроект будет принят, фермерам жить станет проще. Она отметила, что удобрение земли навозом — традиционный метод, в котором нет ничего плохого.

Для нашей страны, стремящейся к возвращению сельхоз лидерства, это правильная поправка, которая позволит более смело идти новым людям в фермерство. Чем меньше ограничений для маленьких фермеров, препонов, тем будет больше людей, которые будут хотеть заниматься этим и так сложным делом, — уверена она.

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Битва лоббистов

Сейчас навоз перерабатывают при помощи специальной методики: его длительное время хранят в котловане из водонепроницаемого материала — лагуне. Это обеззараживает навоз, что позволяет в дальнейшем использовать его в качестве удобрения. Согласно позиции Минприроды, деятельность по обеззараживанию навоза, как и дальнейшее использование его в качестве удобрения, не требуют наличия лицензии на работу с опасными отходами.

Лисовский называет технологию обеззараживания в лагунах современным методом, который при хранении дольше полугода делает получающееся удобрение более эффективным. При этом метод позволяет сократить негативные эффекты для живущих вокруг хозяйства людей — при использовании обычного навоза они могут страдать от неприятного запаха, а обеззараженная масса не его не издаёт.

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Проектный директор российского отделения Greenpeace Владимир Чупров напротив считает эту систему недостаточно совершенной. По его мнению, наиболее правильная технология — использование биогазовых станций. Строительство самих станций стоит «как построить АЭС», однако на выходе фермер получает не только высококачественное удобрение — лучше, чем в лагунах, — но и производство электричества и тепла за счёт выхода метана из навоза. Кроме того, сами лагуны издают неприятный запах, которого не будет при использовании таких станций. По его мнению, это выгодно фермерам, но крупные агропромышленные компании заняли оборонительную позицию.

У них есть, у них есть лоббистские возможности, судя по тому, что они обратились к этим сенаторам. Они не хотят просто тратить деньги на более дружественные экологии и климату технологии. У них бизнес — продать мясо. Удобрения ни к чему. Дешёвую энергию и тепло они тоже найдут, где купить, — сказал он.

Лисовский же предположил, что экологи, которые выступают против инициативы, могут быть «кем-то мотивированы» — например, производителями минеральных удобрений, у которых «яхты круче, чем у арабских шейхов».

Я уважаю настоящих экологов, которые сохраняют окружающую среду, но с насторожённостью отношусь к экологам, которые мотивированы. Конечно, такие мотивированные экологи начнут поднимать шум. Но мы для того и существуем, профессиональное сообщество, правительство и депутаты, чтобы отсекать настоящее от мотивированного. У нас есть, что ответить экологам, — сказал он.

В свою очередь Чупров обратил внимание, что производителям минеральных удобрений было бы выгоднее помогать агрохолдингам и поддерживать законопроект, потому что обеззараженный при помощи биогазовых станций навоз начал бы конкурировать с ними на рынке удобрений. По его мнению, у агрохолдингов есть люди, которые профессионально занимаются GR — взаимодействием с властями, поэтому им выгоднее лоббировать продвижение законопроекта, а не тратить деньги на модернизацию.