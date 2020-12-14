В ОП рассказали, ждёт ли россиян дефицит лекарств от COVID-19

https://static.news.ru/photo/82b3ee28-3d51-11eb-bf7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На данный момент в России нет системных проблем с лекарственным обеспечением. Есть лишь «точечные недоработки и проблемы» с препаратами, которыми лечат коронавирус, в отдельных регионах. Об этом NEWS.ru сообщил первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности, председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Евгений Нифантьев. По его словам, над этим вопросом «буквально в суточном режиме» работают все необходимые ведомства.

Из-за пандемии коронавируса у россиян появилось множество страхов, касаемых их здоровья. Поэтому в первую волну люди массово покупали для домашних аптечек все лекарства. Во вторую — ажиотажный спрос вырос именно на противоковидные препараты. Многие жители нашей страны очень обеспокоены, что в ближайшем будущем могут остаться без необходимых лекарств. Как пояснил эксперт, сейчас специалисты работают в усиленном режиме и поводов для паники нет.

Системных проблем с лекарственным обеспечением в нашей стране нет, есть точечные недоработки с противоковидными препаратами и проблемы в отдельных регионах, где региональные власти не смогли спрогнозировать потребности и произвести закупки в необходимых объёмах. Но регуляторы работают в режиме 24/7. У нас сильная собственная фармацевтическая промышленность, сейчас удаётся кратно нарастить объёмы производства. Вероятность того, что введут санкции на поставку субстанций и лекарств из-за рубежа, сводится к нулю, — сказал Евгений Нифантьев.

По словам специалиста, предпосылок для ухудшения ситуации с лекарственным обеспечением нет, наоборот, она будет постепенно выправляться. Власти очень озабочены тем, чтобы обеспечить россиян всеми лекарствами в необходимом количестве, заключил эксперт.

Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, на что жители нашей страны стали тратить больше денег. Это лекарства и алкоголь. Так в октябре расходы россиян на различные препараты выросли на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.