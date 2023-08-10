Онколог заявил о прогрессе в лечении двух видов рака Онколог Черемушкин заявил о прогрессе в лечении рака легких и почек

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Лучшее средство борьбы с раком – раннее выявление и адекватное лечение, заявил NEWS.ru врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. По его словам, успехи, особенно в иммунотерапии и таргетном лечении позволяют если не говорить о выздоровлении, а длительно контролировать ситуацию в тяжелых опухолевых процессах легкого и почек.

Ранняя диагностика позволяет раньше выявить орган сохранной операции, не столь травматичной для организма, тогда результат восстановления может быть хорошим. Прогресс достигнут по многим локализациям, но он в разной степени выраженности. Там, где проводят генетические исследования, находят генетические маркеры, называется таргетная терапия, либо где механизмы современной иммунотерапии работают, там результаты, конечно, значительно стали лучше, — заявил он.

Ранее врач-онколог Марина Шорина посоветовала воспользоваться правилом ABCD, чтобы отличить пигментные пятна от меланомы. Специалист пояснила, что, согласно этому методу, нужно оценить симметричность образования, края, окраску и размер. Меланома отличается от пятна по этим параметрам и имеет неровные края.