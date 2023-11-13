Онколог рассказал, какие продукты вызывают рак кишечника Онколог Черемушкин: жареное мясо повышает риск развития рака кишечника

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Употребление некоторых продуктов может привести к развитию рака кишечника, рассказал NEWS.ru врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин. По его словам, наибольший вред организму могут нанести жареные, жирные и копченые блюда.

Для возникновения рака кишечника есть фактор причин — неправильное питание, вредные привычки, наследственные заболевания. Переработанные продукты также повышают риски возникновения рака. Не стоит злоупотреблять жареным мясом и копчеными продуктами. В рацион необходимо добавлять фрукты и овощи, содержащие большое количество клетчатки, — рассказал Черемушкин.

Онколог отметил, что риски заболевания повышаются также из-за постоянного стресса и малоподвижности, когда появляется привычка подолгу сидеть на одном месте. По словам врача, обнаружить опухоль на ранних стадиях практически невозможно, поэтому не стоит пренебрегать походами к врачу.

На ранних стадиях, к сожалению, нет определенных симптомов, по которым можно было бы определить этот вид рака, потому что сам кишечник — это эластичная трубка, обладающая большой растяжимостью. Соответственно, развитие опухоли практически незаметно, если только она не начинает кровить, — пояснил Черемушкин.

Ранее онколог Андрей Пылев объяснил, что наиболее труднодиагностируемым заболеванием считается рак печени. Он подчеркнул, что также этот орган является мишенью для метастазов от большинства опухолей, образующихся в брюшной полости.