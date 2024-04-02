Онколог рассказал, как стресс может привести к развитию рака Онколог Черемушкин: нервные люди чаще страдают от онкологических заболеваний

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Стресс может приводить к образованию злокачественных образований, рассказал NEWS.ru врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. По его словам, это происходит из-за снижения иммунитета.

Если человек находится в стрессовом состоянии, со временем наступают перегрузки определенных систем организма, то есть дисбаланс. Таким образом, хронический или длительный стресс может вести к снижению иммунитета. Напомню, что иммунитет — наша основная система защиты от появления клеток с потенциалом опухолевого роста. Поэтому считается, что стресс влияет на развитие рака, хоть и опосредованно, а не напрямую. Следственно, нервные люди чаще страдают от онкологических заболеваний, — сказал он.

Ранее Черемушкин рассказал, что признаками заболевания раком могут быть резкое снижение веса, быстрая утомляемость и слабость даже при малейшей физической активности. Специалист подчеркнул, что обычно онкология на ранних стадиях развивается без симптомов, поэтому в этом вопросе профилактика очень важна.

Черемушкин рекомендовал уделять особое внимание органам, вероятность развития онкологии в которых, согласно статистике, находится на высоком уровне. Речь идет о коже, легких и кишечнике — все дело в том, что они первыми сталкиваются с негативными факторами окружающей среды.