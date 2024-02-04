Онколог рассказал, как избежать онкологических заболеваний Онколог Каприн: диспансеризация поможет с снизить риск развития рака

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Профилактические осмотры и диспансеризации помогают обнаружить рак на ранней стадии уже тогда, когда анализ крови на онкомаркеры еще неэффективен, заявил внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн в беседе с «Известиями». По его словам, система диспансеризации в России включает в себя скриннинг по семи наиболее распространенным локализациям рака, и такого опыта нет ни в одной другой стране.

Также врач призвал избегать народных методов лечения такого рода заболеваний. Домашние способы не помогают, пациент только потеряет драгоценное время, пояснил медик.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что более 130 отечественных препаратов для лечения онкологических заболеваний было зарегистрировано в 2023 году. При этом еще более 100 лекарств в настоящее время проходят клинические исследования, отметил глава ведомства.

До этого онколог Евгений Черемушкин указал, что развитию меланомы могут способствовать как природные, так и искусственные излучения. В связи с этим мнение о том, что солярий опаснее солнца, является ошибочным.

При этом наиболее частыми, по словам врача Даниила Строяковского, онкологическими заболеваниями, которые находят у россиян, являются рак молочной и предстательной желез, а также толстой и прямой кишки. Он добавил, что на вершине статистики также находится рак легкого.