Онколог раскрыл женщинам простой способ избежать рака груди Онколог Асташов: от рака груди женщин убережет физкультура и правильное питание

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Есть способы снизить риск развития рака груди, рассказал NEWS.ru завкафедрой хирургии медфака Государственного университета просвещения онколог Владимир Асташов. Среди них — придерживаться рекомендаций по правильному питанию и давать телу умеренную физическую нагрузку. Желательно отказаться от вредных привычек.

Важно избегать лишнего веса, а значит, правильно питаться. Меньше канцерогенов в пище — копченостей, шашлыков. Меньше соленого, жирного, фастфуда. Больше фруктов и овощей, морепродуктов. Мясо — желательно диетическое. Помогут прием комплекса витаминов, особенно витаминов С и D, — пояснил врач.

Очень полезна физкультура — плавание, катание на велосипеде, волейбол, эти занятия укрепляют мышцы груди и улучшают микроциркуляцию крови, что благоприятно воздействует на грудь. Также стоит гулять каждый день на свежем воздухе.

От Коко Шанель пошла мода на загар, которая обернулась в том числе заболеваниями кожи и молочной железы. Загорать нужно правильно, исключая период наиболее активного солнца — с 11 до 15 часов, и очень осторожно загорать топлес. А блондинам и рыжеволосым вообще загорать не рекомендуется, — подчеркнул медик.

Также он посоветовал не носить бюстгальтеры с косточками. Если вы покупаете такой бюстгальтер, выбирайте наименее травмирующий, не сдавливающий грудь, указал он.

Ранее он сообщил, что профилактикой рака груди могут стать первые роды до 30 лет. Врач напомнил, что для предотвращения возникновения злокачественных опухолей женщине необходим естественный гормональный фон, а отсутствие беременности и родов сказывается на ткани молочной железы.