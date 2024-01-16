Онколог призвала отказаться от курения и алкоголя Онколог Марьенко: отказ от курения и алкоголя снизит вероятность развития рака

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Отказ от курения и алкоголя может снизить вероятность развития раковых заболеваний, рассказала врач-онколог Анастасия Марьенко. В беседе с РИАМО специалист подчеркнула, что онкологические заболевания являются одними из самых распространенных и опасных. По ее словам, способов защититься от них на 100% нет, но можно снизить риски их возникновения.

Онкологические заболевания являются одними из самых распространенных и опасных. К сожалению, защититься от них на 100% невозможно. Однако есть ряд правил, соблюдая которые можно значительно снизить вероятность возникновения рака. Прежде всего стоит отказаться от курения, так как это основная причина развития рака легких, — отметила врач.

Курение также повышает риски развития рака полости рта, пищевода, желудка, поджелудочной и других органов. Тем временем злоупотребление алкоголем чревато возникновением рака печени, пищевода, толстой кишки и молочной железы. Марьенко уточнила, что стоит отказаться и от посещения соляриев. Ультрафиолетовое излучение может повредить ДНК клетки кожи. В связи с этим в жаркую погоду стоит использовать солнцезащитный крем, носить закрытую одежду и головные уборы.

Онколог Евгений Черемушкин ранее предупредил, что рак стал активнее распространяться среди молодого поколения. По его словам, в первую очередь на это влияет внешняя среда, а также характер питания и поездки в экзотические страны.