Онколог предупредил о повышении риска заболевания раком после 50 лет

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Онкологическая заболеваемость во многом зависит от возраста человека, рассказал NEWS.ru врач-онколог кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин. По его словам, это обусловлено ослаблением иммунного контроля, а также системными взаимоотношениями в организме. Риск заболевания раком повышается у людей в возрасте старше 50 лет, поэтому им особенно важно проходить профилактические осмотры, подчеркивает врач.

Женщинам обязательно стоит посещать маммолога с 35—40 лет. Сложные методы исследования назначаются по показаниям, врачи оценивают в первую очередь те органы, которые встречаются с внешней средой — это кожа, легкие и желудочно-кишечный тракт, — рассказал Черемушкин.

Специалист отметил, что продолжительность жизни человека в развитых странах продолжает расти, в некоторых случаях люди доживают до 100 лет. Однако это не означает, что они не болеют онкологическими заболеваниями. По мнению Черемушкина, этого показателя удалось достичь благодаря эффективным методам ранней диагностики и лечения рака. Помимо возраста его развитию также может способствовать смена внешней среды, подытожил врач.

Врач Елена Малышева ранее рассказала, какие лекарства могут помочь продлить жизнь. По ее словам, особенно эффективными являются статины, метформин, а также препараты с окончанием -прил. Они нормализуют показатели давления, снижают уровень холестерина и защищают сосуды от повреждения.