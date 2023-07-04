Онколог перечислил очень редкие и опасные виды рака Онколог Самойленко: рак сетчатки и саркома мягких тканей — самые редки виды онкологии

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Рак сетчатки и саркома являются самыми редкими видами онкологии, рассказал NEWS.ru старший научный сотрудник онкологического центра им. Блохина Игорь Самойленко. По его словам, лечение в таких случаях зависит от срока, когда злокачественное образование удается обнаружить.

Раком сетчатки, его называют меланома сосудистой оболочки глаза, болеют всего около тысячи человек в год. Саркома, рак мягких тканей, примерно с такой же встречаемостью. Если мы говорим о ранней стадии, то опухоль стараются удалить. В случае с раком сетчатки существует специальный вид лучевой терапии, когда глаз удается сохранить, но опухоль при этом полностью разрушается. Также есть способы лучевой терапии с использованием специальных приборов — киберножа и гамма-ножа, — рассказал Самойленко.

Специалист отдельно отметил в качестве опасных видов онкологии рак анального канала и надпочечников.

В этом случае хирургия очень важна, главная задача — сделать так, чтобы опухоль минимально контактировала с другими окружающими тканями во время удаления, — сказал Самойленко.

Онколог Видновской РКБ Гузаль Азизова ранее заявила, что неочевидными симптомами рака легких являются слабость и усталость уже в первой половине дня, необъяснимый кожный зуд с развитием дерматита, головокружения, нарушение координации движений. Эксперт отметила, что о недуге также сигнализирует субфебрильная температура, которую не получается сбить препаратами.