Онколог оценил вероятность излечения от рака на поздней стадии Онколог Романов: пациенты даже с четвертой стадией рака могут выздороветь

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Рак может быть излечим даже на поздней стадии, все зависит от типа заболевания и распространенности метастазов, заявил онколог, замгендиректора по научной работе клиники «Евроонко» Денис Романов в беседе с «Лентой.ру». По словам врача, многие люди после постановки диагноза впадают в панику, однако шанс на выздоровление есть даже на третьей и четвертой стадии заболевания.

Эксперт призвал не считать последние стадии рака неизлечимыми, хотя вероятность рецидива или метастазов при них выше. При этом он подчеркнул, что важно не опираться на нетрадиционную медицину, потому что это может привести к трагическим последствиям.

Абсолютно понятно: шанс на победу над даже кажущейся самой непобедимой болезнью дают лишь все необходимые и положенные усилия традиционной медицины, — заключил доктор.

Ранее стало известно, что в Великобритании проходят испытания уникальной вакцины от меланомы. Отмечается, что инъекции создают индивидуально под каждого пациента с учетом особенностей опухоли. Вещество активирует иммунную систему и заставляет организм выявлять, а также уничтожать раковые клетки. Потенциально инъекция может быть использована и при других видах онкологии, включая рак легких, мочевого пузыря и почек.

Чтобы персонализировать вакцину, ученые получают образец опухоли, после чего секвенируют ДНК с помощью искусственного интеллекта. В результате получается индивидуальный противораковый препарат, специфичный для опухоли конкретного пациента.