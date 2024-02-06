Онколог оценил шансы Карла III на выздоровление Онколог Черемушкин: выздоровление Карла III зависит от наличия метастазов

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Шансы короля Великобритании Карла III на выздоровление от ракового заболевания зависят от того, есть ли в организме метастазы, считает старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. В беседе с NEWS.ru врач отметил, что пожилые люди могут неплохо переносить лечение, но при появлении осложнений наступает декомпенсация.

Сложно говорить о чем-то, пока нет официальных данных и заключений. Карл III дожил до того возраста, когда, скорее всего, уже есть раковая опухоль, она просто медленнорастущая. И попал в больницу он, вероятно, с осложнениями. Рак — это болезнь пожилых, все будет определяться тем, есть ли метастазы, — подчеркнул специалист.

Черемушкин объяснил, что болезнь может протекать медленно. Но при появлении осложнений работа организма нарушится очень быстро, поскольку людям в возрасте не хватает ресурсов для борьбы с заболеванием.

Принято говорить, что пожилые люди хорошо переносят лечение, но не осложнения. Болезнь может течь медленно, но как только возникают осложнения, очень быстро наступает декомпенсация. Так как ресурсов у пожилых мало. Обычно в таких случаях люди страдают от рака простаты, также, исходя из возраста короля, можно предположить, что это толстая кишка, — заключил Черемушкин.

Ранее в Букингемском дворце заявили, что Карл III решил обнародовать свой диагноз, чтобы не допустить слухов и оказать поддержку тем, кто борется с раком. Глава Соединенного Королевства надеется как можно скорее вернуться к полноценной общественной деятельности, подчеркнули в Букингемском дворце.