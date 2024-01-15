Онколог объяснил, почему рак перестал быть «болезнью старых» Онколог Черемушкин: рак стал активнее распространяться среди молодых поколений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рак стал активнее распространяться среди молодого поколения, заявил в разговоре с NEWS.ru врач-онколог кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. По его словам, в первую очередь на это влияет внешняя среда, а также характер питания и поездки в экзотические страны.

Рак перестал быть болезнью старых. Все больше молодых людей страдают от этого заболевания. Во многом на это влияет внешняя среда. Также на здоровье сказывается характер питания, ведь сейчас в основном предпочитают питаться консервантами и фастфудом. Кроме того, нужно понимать: когда человек уезжает в другую страну, меняется характер микрофлоры. И если для местных жителей эта микрофлора привычна, то для путешественников она может оказаться патогенной, — сказал Черемушкин.

Онколог отметил, что есть также стрессовые и генетические факторы, приводящие к заболеванию. При этом методы лечения улучшаются, но из-за повышения факторов риска число больных лишь нарастает.

Методы лечения улучшаются, мы призываем к ранней диагностике, но негативные факторы перевешивают. То есть благодаря быстрому обнаружению раковой опухоли число людей, которые смогли вылечиться, увеличивается. Но количество больных не уменьшается, а нарастает, — пояснил Черемушкин.

Ранее Черемушкин сообщил, что меланома кожи может развиваться как от природного, так и от искусственного излучения, поэтому мнение о том, что солярий опаснее солнца, ошибочно. По его словам, чрезмерного загара следует опасаться в любом случае, особенно в молодом возрасте, когда кожные ожоги увеличивают риск развития рака.