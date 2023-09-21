Онколог назвал симптомы самого опасного вида рака Онколог Черемушкин назвал рак глаза редким и опасным заболеванием

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Рак глаза - это редкое и опасное заболевание, так как на ранних стадиях заболевания симптомы злокачественной опухоли никак не проявляются, рассказал NEWS.ru врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. По его словам, снижение остроты зрения может быть одним из симптомов онкологии.

Рак глаза, а точнее меланома хориоидеи, это редкое опасное заболевание, так как на ранних стадиях заболевания симптомы злокачественной опухоли никак не проявляются. Человек может обратить внимание на потерю остроты зрения, однако для подтверждения диагноза нужно постоянно проверяться у врача и проходить диагностику. Рак может сопровождаться различными патологиями, например, отслойкой сетчатки. Это достаточно агрессивное образование, плохо поддающееся лечению, и поэтому чем раньше ее найдут, тем успешнее будет результат лечения, – рассказал Черемушкин.

Онколог отметил, что симптомами рака на поздних стадиях, помимо снижения остроты зрения, могут быть болевые синдромы и фотопсия – появление в поле зрения искр или пятен. В качестве профилактики врач посоветовал хотя бы раз в год наблюдаться у офтальмолога.

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