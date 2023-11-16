Онколог назвал самые частые причины развития рака простаты Онколог Черемушкин назвал старение организма причиной развития рака простаты

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Рак простаты и молочной железы — одни из самых распространенных видов этого заболевания, рассказал NEWS.ru врач-онколог кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. По его словам, старение организма, вредные привычки и ожирение являются главными причинами развития онкологии. Онколог назвал рак простаты коварным заболеванием, которое обычно протекает без болевых ощущений.

Рак простаты — довольно коварное заболевание, так как обычно протекает без болевых ощущений, особенно на ранних стадиях заболевания. Причина развития заключается в старении, также к развитию может привести дисбаланс половых гормонов. Также не стоит забывать, что вредные привычки и ожирение повышают риски и вполне могут стать причиной «мужского» рака. Если не запускать случай и быстро начать лечение, то болезнь в принципе проходит достаточно благоприятно и летального исхода не несет, — рассказал Черемушкин.

Ранее Черемушкин выделил среди основных признаков рака груди отечность и появление красных пятен. Также о злокачественной опухоли могут свидетельствовать кровянистые выделения из соска, отметил врач. Он добавил, что рак молочной железы хорошо поддается лечению и на ранних стадиях вероятность успеха очень велика. По этой причине для женщин важно проходить контрольный осмотр, УЗИ, а также маммографические исследования.