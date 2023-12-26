Онколог назвал неочевидные симптомы рака глаз Онколог Черемушкин назвал резь и боли в глазах симптомами рака

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Рак глаза — обобщенный термин, который используется для описания различных типов опухолей, рассказал NEWS.ru врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. По его словам, чаще всего люди страдают от меланомы хориоидеи, так как остальные виды заболевания очень редки. Он добавил, что неочевидными симптомами рака являются резкое и сильное изменение качества зрения, а также болевые синдромы или появление дискомфорта в области глаз.

Резкое и сильное изменение качества зрения — самый первый признак новообразований. При этом перед глазами могут появляться вспышки или пятна. Чтобы подтвердить диагноз, необходимо проверяться у врача и проходить диагностики. Дело в том, что у человека могут не проявляться симптомы на ранних стадиях болезни, а это делает рак еще опаснее. Болезнь может сопровождаться различными патологиями, например, отслойкой сетчатки, — сказал Черемушкин.

Ранее врач-онколог Михаил Странадко рассказал, что увеличение объема жировой ткани в организме приводит к нарушению кровообращения, что впоследствии может стать причиной рака простаты. По словам медика, это связано с особенностями строения предстательной железы.