Онкодерматолог назвала опасный признак рака кожи

Если за полгода родинка увеличилась в размере в два раза, то пора обращаться к врачу, рассказала онкодерматолог Екатерина Вертиева. Также она посоветовала россиянам обратить внимание на изменение цвета или формы родинки: по словам медика, это также может быть признаком опасной меланомы, пишет «360».

Раньше говорили, что если у вас родинка выросла больше шести миллиметров, то надо срочно обращаться к врачу. На самом деле сейчас есть меланомы даже меньших размеров. Мы можем диагностировать опухоли от двух миллиметров. Поэтому я всегда прошу своих пациентов: если родинка за полгода увеличилась в два раза, то лучше обратиться к врачу, — подчеркнула Вертиева.

Она рассказала, что на чистой коже меланома появляется в виде узелка, который увеличивается в размерах. Однако кроме этого злокачественного образования есть и другие, продолжила Вертиева. Так, особую опасность представляют базально-клеточные опухоли и плоскоклеточные опухоли. Они выглядят как розовые шелушащиеся пятна, не болят, не чешутся, но долго не проходят, резюмировала Вертиева.

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