Онкобольная из Подмосковья осталась без помощи из-за карантина

https://static.news.ru/photo/93f6c150-888f-11ea-8a6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Жительница подмосковного Королёва Нина Волкова, страдающая острым лимфобластным лейкозом, не может попасть на госпитализацию якобы по причине карантина. Об этом рассказала её дочь Марина Волкова.

Как сообщает издание «Ридус», за последние девять дней Нина Волкова, у которой началось обострение болезни, обращалась в больницы в нескольких регионах — Москве, подмосковном Королёве, Владимире и Меленковском районе Владимирской области. Женщине постоянно отказывали в срочной госпитализации, ссылаясь на карантин по коронавирусной инфекции.

Мы пытаемся госпитализировать маму, но пока безуспешно, так как у неё сохраняется температура, а с температурой никого никуда не берут, — цитирует издание Марину.

Как сообщил изданию помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, в условиях пандемии коронавируса COVID-19, помощь в данном случае должна быть оказана, поскольку по онкологии, сердечно-сосудистым заболеваниям и гемодиализу объёмы помощи сохранены. Но он признал, что нужды пациентов с онкологическими заболеваниями во время пандемии часто отходят на второй план.

Как писал NEWS.ru, первый замглавы департамента здравоохранения и соцзащиты населения Белгородской области Людмила Крылова попыталась успокоить пациентов, взволнованных из-за закрытия на карантин одного из хирургических отделений. Она заявила, что от рака умирают не сразу.