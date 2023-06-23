Онищенко заявил о существовании риска распространения чумы в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России существует риск распространения чумы, заявил NEWS.ru бывший руководитель Роспотребнадзора, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. По его словам, природный очаг чумы был открыт еще в советское время, поэтому последние годы население, которое живет рядом с границей, прививают — вакцинацию проходят около 18 тысяч людей в год. Он отметил, что сейчас этот очаг активизировался.

Должны быть проведены специальные мероприятия на границе, обычно мы помогаем Монголии и направляем туда своих специалистов. Риски есть, они есть всегда, ведь очаги существуют столетиями и переходят на человека, но в первую очередь это касается население, которое там проживает, а все, что нужно делать, уже делается, чтобы справиться с инфекцией, — заявил Онищенко.

Он добавил, что блоха является переносчиком чумы, а природным резервуарам возбудителя — суслики, примерно 60 разных видов. По словам Онищенко, животные хранят этот возбудитель.

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У нас в том районе есть специальные учреждения, которые ведут мониторинг за этими очагами, так что в принципе ситуация ожидаемая. Конечно, я не говорю, что все должны расслабиться и ничего не делать, — рассказал Онищенко.

Ранее Национальный центр изучения зоонозных инфекций Монголии сообщил, что 137 очагов чумы выявили в 17 аймаках (регионах) Монголии, в том числе на границе с Россией и Китаем. Уточнялось, что в зоне повышенного риска находятся западные регионы РФ, где ежегодно регистрируются случаи заражения инфекцией среди людей.

После этого Роспотребнадзор сообщил, что в России не фиксировалось с 2017 года ни одного случая заражения человека чумой. В ведомстве подчеркнули, что ситуация по природным очагам в областях, граничащих с РФ, находится на контроле.