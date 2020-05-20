Онищенко: за рабочий день люди должны менять шесть масок

Бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко заявил, что одноразовые маски работают только два часа. В связи с этим работающий россиянин за восьмичасовой рабочий день должен сменить шесть средств индивидуальной защиты.
Одна из них нужна на дорогу из дома, ещё одна — на обратный путь,
Это деньги, их надо считать. Если они стоили 5 рублей, а сейчас стали 50 рублей, это что, себестоимость выросла? Нет, просто спекуляция идет элементарная, — подчеркнул он.
Ранее, как писал NEWS.ru, замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цариковский заявил, что стоимость медицинских масок в России стабилизировалась. По его словам, на данный момент «запредельных цен» на маски не наблюдается.
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