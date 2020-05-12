Онищенко выступил против разрешения поездок по стране с 1 июня

https://static.news.ru/photo/53b2b49c-9441-11ea-a2d9-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко негативно отреагировал на инициативу российских туроператоров, которые предложили разрешить с 1 июня турпоездки по стране.

Это глупость. Я понимаю, что всем предприятиям хочется открыться пораньше, но сейчас нет эпидемиологических оснований ни для 1 июня, ни для 28 июня, — подчеркнул депутат в интервью порталу «Ридус».

По его словам, турпоездки могут привести только к новой волне распространения коронавруса. Он считает, пока рано называть конкретную дату, когда разрешат россиянам путешествовать, потому что нужно учитывать эпидемиологическую обстановку.

Как ранее писал NEWS.ru, Российский союз туриндустрии (РСТ) и гостиничная ассоциация (РГА) просят разрешить с 1 июня путешествия между регионами страны с низкими показателями заболеваемости COVID-19.