Общество

Онищенко выступил против разрешения поездок по стране с 1 июня

14:03, 12 мая 2020
Геннадий Онищенко Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко негативно отреагировал на инициативу российских туроператоров, которые предложили разрешить с 1 июня турпоездки по стране.

Это глупость. Я понимаю, что всем предприятиям хочется открыться пораньше, но сейчас нет эпидемиологических оснований ни для 1 июня, ни для 28 июня, — подчеркнул депутат в интервью порталу «Ридус».

По его словам, турпоездки могут привести только к новой волне распространения коронавруса. Он считает, пока рано называть конкретную дату, когда разрешат россиянам путешествовать, потому что нужно учитывать эпидемиологическую обстановку.

Как ранее писал NEWS.ru, Российский союз туриндустрии (РСТ) и гостиничная ассоциация (РГА) просят разрешить с 1 июня путешествия между регионами страны с низкими показателями заболеваемости COVID-19.

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