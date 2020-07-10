Онищенко выступил против жёстких ограничений при повторной вспышке COVID-19

https://static.news.ru/photo/f3f6cc20-c29c-11ea-8d10-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что несоблюдение россиянами социальной дистанции приведёт к повторному введению ограничений для недопущения распространения коронавируса. Депутат Госдумы, бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко с ней не согласился, отметив, что возвращение к «тотальной остановке жизни» не оправдано.

Придёт осень, и может быть такое, что вместе с острыми респираторными заболеваниями обострится ситуация и с распространением коронавируса. Но тотальной остановке жизни я буду категорически возражать. Она не оправдана, — заявил в эфире «НСН» Онищенко.

Он пояснил, что поначалу про коронавирус было ничего не известно, но теперь он уже изучен и есть понимание, что инфекция не увеличивает темпы своего распространения. Онищенко приветствует работы по созданию вакцины от коронавируса, однако не видит необходимости её использования для всех категорий граждан. Он считает, что вакцинировать нужно только людей из групп риска и «настраиваться на работу в рамках международных медико-санитарных правил».

Как писал NEWS.ru, суточный прирост заражённых коронавирусом в России не снижается более двух недель. Мелита Вуйнович считает, что рост числа заболевших продолжается из-за несоблюдения россиянами правил самоизоляции. По её словам, прирост числа заболевших на одном уровне не является хорошим знаком — показатель должен снижаться. Однако хорошо уже то, что он не растёт.

В мире коронавирусом заразились более 12,4 млн человек, свыше 557 тысяч умерли и более 7,2 млн излечились. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся. На первом месте США — более 3,1 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,7 млн, на третьем Индия — более 769 тысяч заболевших.

Число подтверждённых случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6635 и достигло 713 936.