Онищенко сообщил, что коронавирус начал «выдыхаться»

https://static.news.ru/photo/7a17350e-8ff0-11ea-934c-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что ограничительные меры в России из-за пандемии не надо ужесточать, поскольку люди должны работать. Тем более что коронавирус «уже выдыхается».

Вирус сейчас уже выдыхается, потому что во всех странах, где были сильные вспышки, распространение коронавируса уже взяли под контроль и новых стран, которые заявили бы, что ситуация у них вышла из-под контроля, мы не видим, — отметил бывший глава Роспотребнадзора в эфире НСН.

Онищенко добавил, что в настоящее время в разных регионах страны «разные уровни распространённости инфекции».

Ранее NEWS.ru сообщал, что превращение самоизоляции в фетиш — безумие, так как всю планету остановить нельзя. Об этом заявил первый зампред думского комитета по науке Геннадий Онищенко. По его мнению, полная и постоянная самоизоляция — «безумно дорогой вариант», которым «никогда никто не пользовался, даже в библейские времена».