Онищенко раскритиковал Минздрав за «избыточный» карантин

https://static.news.ru/photo/321a5d0a-ec50-11ea-8465-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший санитарный врач РФ Геннадий Онищенко прокомментировал заявление спецпосланника ВОЗ Дэвида Набарро о том, что власти Швеции приняли правильное решение, когда ввели мягкий карантин. По его словам, Минздрав и Роспотребнадзор ввели слишком жёсткие ограничительные меры в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, которые не оправдали себя.

Ранее Набарро заявил, что стратегия Швеции в борьбе с пандемией коронавируса обязана в долгосрочной перспективе стать примером и для других стран. Он считает, что секрет победы над COVID-19 кроется в доверии между правительством и народом страны. Местное правительство не стало вводить жёсткие карантинные меры — оно понадеялось на сознательность своих граждан. И население правильно восприняло решение властей. Именно так, считает Набарро, стоит действовать другим государствам в будущем. Он заметил, что жёсткий карантин — это «грубый инструмент», от удара которым страдают доходы граждан и малого бизнеса.

Избыточность мер очевидна. Это было не что иное, как гибридная война, когда на фоне достаточно серьезной эпидемиологической ситуации шла массированная, спланированная, многокомпонентная информационная террористическая атака, — отметил депутат.

По словам Онищенко, российские ведомства должны были опираться на опыт собственной школы эпидемиологии, а не на требования ВОЗ. Во всех странах, где были введены жёсткие меры, растёт смертность. Изоляция, на которой сидела вся Россия, ещё «аукнется», считает эксперт, передаёт Lenta.ru.

Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 4729 жителей 84 российских регионов. При этом у четверти заболевших (1211) заболевание протекало без клинических проявлений. По состоянию на 1 сентября, в России выявлено 1 000 048 заболевших COVID-19. За период пандемии от инфекции скончались 17 299 человек (+123 за сутки), вылечились от коронавируса 815 705 человек (+6318 за сутки).

Коэффициент распространения COVID-19 в России 1 сентября составил 1,04. В Москве этот показатель, демонстрирующий, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до изоляции, находится на уровне 1,03, в Подмосковье — 1,08, в Санкт-Петербурге — 1,02, Нижегородской области — 1,08.