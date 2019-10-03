https://static.news.ru/photo/f9f48bce-e5db-11e9-97f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что каждый день в России должен быть Днём трезвости. Официально этот день отмечается сегодня, 3 октября.

Есть ещё один день трезвости у православной церкви — Усекновение главы Иоанна Предтечи. Я бы считал, что в нашей стране день трезвости надо проводить 365 дней в году. Ну, хотя бы эти два дня. У нас появился повод ещё раз об этом напомнить, — сказал бывший главный санитарный врач РФ в комментарии для РИА Новости.

Он также отметил, что у России есть успехи в борьбе с употреблением алкоголя: молодое поколение к этому всё чаще относится негативно. Правда, сохраняется тенденция со злоупотреблением спиртным среди мужского населения страны.

Давайте проведём этот день трезвости под девизом «Женщины, берегите мужчин, они хрупкие, наивные и очень доверчивые создания», — призвал Онищенко.

Ранее News.ru сообщал, что назван самый пьющий регион России. Наибольшая доля розничных продаж крепкой алкогольной продукции приходится на Московскую область (9,35%). Далее идут Москва (8,56%) и Санкт-Петербург (4,32%). Это следует из информации Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка за второй квартал 2019 года. Несколько меньше крепкого алкоголя продали в Татарстане (3,52%) и Свердловской области (3,24%).