Онищенко призвал молодёжь проявить ответственность в условиях COVID-19

https://static.news.ru/photo/1545fa86-2675-11eb-b508-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко призвал молодых людей, наиболее часто являющихся бессимптомными носителями коронавируса, не пренебрегать масками и перчатками, проявляя больше ответственности в условиях пандемии COVID-19.

При этом он опроверг информацию о том, что вирус у бессимптомных носителей более вирулентен. По его словам, «это один и тот же вирус», а «басни» о более вирулентном вирусе у бессимптомников — это «глупости от незнания и от желания примазаться к этой теме».

Однако Онищенко признал, что подобные переносчики являются группой, интенсивно распространяющей вирус, так как они не знают, что болеют, а кроме того, зачастую это «молодые активные люди, которые работают», передаёт РИА Новости.

Как раз им-то и нужно пользоваться этими средствами. Вас болезнь пройдёт по касательной, вы даже не почувствуете ничего и получите иммунитет, но вашим близким, особенно пожилым людям, близким с эндокринными или кардиологическими заболеваниями, вы нанесёте ущерб, — заявил он, отметив, что именно к этой ответственности он хотел бы призвать.

Ранее NEWS.ru писал о том, что число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа на территории России продолжает расти из-за того, что доля населения не соблюдает предписанные требования безопасности. Когда большинство будет носить маски и соблюдать социальную дистанцию, заболеваемость пойдёт на спад. Об этом журналистам рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.