Онищенко: популяционный иммунитет к COVID-19 в России ещё не появился

https://static.news.ru/photo/88255f98-8ade-11ea-ab38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, комментируя динамику эпидемиологического процесса в России, заявил, что популяционный иммунитет к COVID-19 в стране ещё не появился.

Сегодня зарегистрирована самая большая цифра заражённых — семь тысяч человек — прибавка за прошедшие сутки, так что мы ещё идем вверх. Поэтому эпидпроцесс ещё поднимается, ещё не создал себя популяционный иммунитет, — объяснил академик РАН в эфире телеканала «Россия-1».

Онищенко призвал россиян провести майские праздники дома, так как это поможет получить во второй половине мая позитивную динамику заболеваемости.

По данным на 30 апреля, в России зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1073 летальных исхода, выздоровели 11 619 человек.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила надежду, что вакцина от коронавируса появится раньше, чем через год. Однако точная дата неизвестна. На сегодняшний день врачи тестируют более 100 различных прототипов вакцины. По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, после разработки лекарства необходимо будет обеспечить его равномерное распределение между странами.