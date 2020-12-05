Онищенко оценил запрет на алкоголь после прививки от коронавируса

https://static.news.ru/photo/7dbe4e1c-36f9-11eb-89e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Запрет на употребление алкоголя из-за прививки от коронавируса коснётся незначительного числа людей. Уверенность в этом выразил депутат Государственной думы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Он пояснил, что это связано с низкими темпами вакцинации, поэтому за новогодние праздники граждане могут не волноваться.

До Нового года мы не успеем охватить большое количество людей. Сегодня начались прививки, [в Москве] там около 70 поликлиник, в день они будут прививать по 60 человек. Поэтому всякие сомнительные друзья пусть не кручинятся, — цитирует Онищенко «Подъём».

Вместе с тем, отметил он, тем, кто решился на прививку, следует сделать выбор между выпивкой на Новый год или здоровьем — своим и близких. Алкоголь вреден не только тем, кто получил вакцину от коронавируса, напомнил эксперт.

Он также добавил, что желательно минимизировать возможные контакты с заражёнными людьми. В противном случае первая инъекция не защитит. Вакцина начинает действовать в полной мере только после второй инъекции.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Москве начали прививать граждан от коронавирусной инфекции. Для этого в городе были открыты 70 прививочных пунктов. При этом вице-премьер Татьяна Голикова предупредила, что привитые люди должны соблюдать масочный режим и на 42 дня ограничить контакты с другими людьми и употребление алкоголя.

Онищенко, в свою очередь, заявил, что эффективность вакцинации будет зависеть от её интенсивности. Пока, по его словам, она невысока.