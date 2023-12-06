Онищенко назвал главные симптомы микоплазменной инфекции Онищенко: главные симптомы микоплазменной инфекции — температура и слабость

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Главными симптомами микоплазменной инфекции, которая вызывает пневмонию, являются температура и слабость, рассказал NEWS.ru бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. По его словам, дополнительными показателями могут быть затрудненность дыхания и признаки заболевания нижних дыхательных путей.

Микоплазменная инфекция бывает каждый сезон, другое дело, что ее надо вовремя выявлять. Ее течение обычно проходит легко, некоторые просто переносят на ногах, особенно дети. Нельзя сказать, что это вопиющая редкость. Сегодня рост происходит на фоне роста ОРВИ, гриппа и пневмонии. В данном случае пневмония выступает как следствие перенесенного заболевания, которое ослабляет организм. Паниковать на этот счет не надо, — сказал он.

Китай, Дания, Франция и Нидерланды сообщили о росте числа случаев пневмонии у детей, вызванной бактерией Mycoplasma pneumoniae. В США всплеск болезни наблюдается в штате Огайо: в округе Уоррен зафиксировали 142 случая заболевания с августа. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией регистрируются в России.

Ранее инфекционист Иван Коновалов предупреждал: если сильный кашель не прекращается в течение 10–14 дней и дольше, то причиной болезни может быть коклюш или микоплазменная инфекция. В этом случае нужно дополнительное обследование, по результатам которого врач назначит необходимое лечение.