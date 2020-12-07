Онищенко назвал Дедов Морозов основными разносчиками COVID-19 в праздники

Профессиональный Дед Мороз в условиях празднования Нового года во время пандемии должен носить маску и быть привит, иначе он является потенциальным распространителем инфекции, заявил бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.
При этом, отметил Онищенко, общероссийскую ёлку в Кремле даже в текущей эпидемиологической ситуации провести допустимо,
Нужно соблюдать меры — чтобы Деды Морозы были в масках, привитые. Это нужно сделать потому, что они могут быть главным разносчиком: побывали в одной семье, спустились на следующий этаж, — объяснил академик.
На ёлку, считает бывший санитарный врач, детей можно привезти после соответствующего карантина.
Отработать алгоритм их въезда можно и нужно, но решатся ли наши руководители здравоохранения — я не уверен, — отметил Онищенко.
Ранее стало известно, что новогодних детских представлений с присутствием зрителей в Кремле в этом году не будет.
Как писал NEWS.ru, сотрудники Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) заметили снижение уровня хорошего настроения у граждан РФ перед Новым годом. Чаще всего всему виной пандемия коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), низкая физическая активность, а также накопившаяся эмоциональная усталость.