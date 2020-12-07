Онищенко назвал Дедов Морозов основными разносчиками COVID-19 в праздники

https://static.news.ru/photo/25dba096-391f-11eb-9e5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Профессиональный Дед Мороз в условиях празднования Нового года во время пандемии должен носить маску и быть привит, иначе он является потенциальным распространителем инфекции, заявил бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

При этом, отметил Онищенко, общероссийскую ёлку в Кремле даже в текущей эпидемиологической ситуации провести допустимо, передаёт ТАСС.

Нужно соблюдать меры — чтобы Деды Морозы были в масках, привитые. Это нужно сделать потому, что они могут быть главным разносчиком: побывали в одной семье, спустились на следующий этаж, — объяснил академик.

На ёлку, считает бывший санитарный врач, детей можно привезти после соответствующего карантина.

Отработать алгоритм их въезда можно и нужно, но решатся ли наши руководители здравоохранения — я не уверен, — отметил Онищенко.

Ранее стало известно, что новогодних детских представлений с присутствием зрителей в Кремле в этом году не будет.

Как писал NEWS.ru, сотрудники Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) заметили снижение уровня хорошего настроения у граждан РФ перед Новым годом. Чаще всего всему виной пандемия коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), низкая физическая активность, а также накопившаяся эмоциональная усталость.