Онищенко назвал безграмотным решение закрыть весь МГИМО на карантин Онищенко: решение закрыть весь МГИМО на карантин из-за кори является безграмотным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Геннадий Онищенко

Если весь МГИМО действительно решили закрыть на карантин из-за вспышки кори, то поступили безграмотно, заявил NEWS.ru бывший главный санитарный врач РФ, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, учебные корпуса и факультетские здания расположены по всей столице РФ и не сообщаются между собой. Таким образом он прокомментировал соответствующую публикацию Telegram-канала «Осторожно, Москва».

Скорее всего, какой-то факультет [МГИМО закрыли на карантин]. Там закрывали факультет, потому что регистрировали случаи [кори]. Весь МГИМО нет смысла закрывать, потому что учебные и факультетские здания расположены по всей Москве, между собой не сообщаются. Это или журналистская некорректность в сторону нагнетания, или речь идет о каком-то корпусе, факультете и все. Но если это так, как вы говорите, то это абсолютно безграмотное действие, — подчеркнул Онищенко.

25 мая источник NEWS.ru сообщил, что МГИМО закрыли на карантин из-за вспышки кори. По информации источника, вуз с 26 мая переходит на дистанционный формат учебы, ограничения продлятся минимум до 9 июня.

В апреле студентов РТУ МИРЭА перевели на дистанционное обучение из-за вспышки кори. Методисты разослали студентам сообщения о том, что начиная с 26 апреля занятия будут проводиться в удаленном формате. Ограничения коснутся только учебного корпуса на Стромынке, а занятия на Малой Пироговской и проспекте Вернадского продолжатся в очном формате.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что первыми симптомами кори являются одутловатое лицо и отечные веки. Также признаками болезни могут быть заложенность носа, сухой грубый кашель, высокая температура, вялость, потеря аппетита и слабость.