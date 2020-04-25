Онищенко допустил введение пропусков для поездок на дачу

https://static.news.ru/photo/4d296d4e-8714-11ea-8672-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что регионы введут пропуска для поездок на дачу, если эпидемиологическая ситуация не улучшится.

По словам Онищенко, пропуска могут появиться накануне майских праздников. Бывший главный санитарный врач раскритиковал идеи членов президентского Совета по правам человека (СПЧ), которые, наоборот, призвали облегчить посещение дач и разрешить прогулки в парках.

На сегодняшний день с количеством прибавляющихся новых случаев выявления [COVID-19] я попросил бы всех, безотносительно заявления СПЧ, давайте мы не будем провоцировать людей такого рода предложениями, — цитирует Онищенко РИА Новости.

Депутат призвал россиян преодолеть трудности самоизоляции, потому что «главное право у человека — это на жизнь», а не на поездки за город.

Как писал NEWS.ru, замглавы СПЧ Ирина Киркора предложила ввести исключения в правила самоизоляции, чтобы люди смогли выходить на свежий воздух и заниматься спортом на улице.