«Они размозжат его»: Кучера о страхе Зеленского перед нацистами Кучера рассказал, что пойти на переговоры с Россией Зеленскому мешают нацисты

Фото: Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Актер и телеведущий Оскар Кучера в VK-шоу «Сорян, это подкаст» рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский не может пойти на мирные переговоры с Россией из-за страха перед нацистскими группировками на Украине, которые его «просто размозжат». Также Кучера посмеялся над словами продюсера Иосифа Пригожина, который предположил, что главным мирным переговорщиком может стать певица Алла Пугачева.

Ага, а Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) — президент. Его выдвигал этот придурок членоголовый с бровями, [украинский журналист Дмитрий] Гордон (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Для Зеленского сейчас пойти на переговоры — это равнозначно тому, чтобы выстрелить себе в голову. Потому что очень мощные сейчас нацистские движения на Украине. Они просто размозжат его, они не дадут ему, он их боится просто, — отметил в разговоре Кучера.

Ранее Кучера подтвердил, что у его сына действительно есть двойное гражданство: РФ и США. Артист заявил, что, несмотря на хейт, не станет рвать или сжигать паспорт своего ребенка. Он назвал это делом принципа. По его словам, ребенок получал документ «в другое время, в другом мире».

До этого Кучера усомнился в том, что певец SHAMAN (Ярослав Дронов) является «иконой патриотизма» в России. По его словам, настоящие патриоты — это герои, которые сражаются на фронте. Кучера также признался, что творчество SHAMAN ему не близко, но при этом он считает его хорошим артистом.