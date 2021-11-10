«Они — наша опора»: Бутина рассказала, какие люди идут служить в полицию

Российские полицейские находятся «на передовой борьбы с преступностью» и идут на эту службу, так как «всей душой и всем сердцем преданы своей стране», рассказала NEWS.ru депутат Госдумы, член парламентского комитета по международным делам Мария Бутина. Она также пожелала сотрудникам органам внутренних дел (ОВД) «крепкого здоровья, стальных нервов и неиссякаемого энтузиазма». 10 ноября в РФ отмечается День сотрудников ОВД.

Сегодня, прежде всего, день сотрудников полиции. Когда я родилась — 10 ноября [1988 года] — это ещё был День милиции. Для меня большая честь родиться в такой знаменательный день. Честно вам признаюсь, я это сделала не специально. От себя хотелось бы пожелать всем нашим сотрудникам полиции крепкого здоровья, стальных нервов, чтобы никогда не иссякал энтузиазм, не оставляла вера в лучшее в человеке. Я понимаю, для них это бывает сложно. Они — наша опора, всегда находятся на передовой борьбы с преступностью, — подчеркнула Бутина.

Собеседница добавила, что для граждан, выбирающих службу в ОВД, преданность своей стране является «самой сильной мотивацией». По словам депутата, у неё очень много знакомых сотрудников ОВД, и это «очень искренние люди, желающие нашей родине процветания».

Мой опыт — он такой. Я при своей вере, как я выросла, когда мне читали сказки про Дядю Стёпу- милиционера, так с этой верой я и живу и жить буду, — рассказала Бутина.

Говоря про коллег российских полицейских в США она выразила уверенность в том, что у стражей порядка и в РФ, и в Штатах есть «моральный стержень для того, чтобы идти на эту службу».

Но, безусловно, для меня моя родная милиция всегда меня бережёт. Поэтому судить других сотрудников [полиции в другой стране] должны сами граждане, — подытожила Бутина.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил причастных с Днём сотрудников органов внутренних дел. Он поблагодарил МВД за работу в период выборов в сентябре текущего года и за решение задач, связанных с соблюдением профилактических мер против COVID-19. Президент отметил, что россияне предъявляют особые требования к работе сотрудников ОВД, при этом системная работа должна быть направлена на охрану правопорядка и повышение уровня защищённости.