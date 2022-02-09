Зюганов отреагировал на сообщение о госпитализации Жириновского

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с NEWS.ru пожелал выздоровления главе ЛДПР и своему давнему оппоненту Владимиру Жириновскому. Последнего госпитализировали в ЦКБ Москвы. Таким образом Зюганов отреагировал на сообщения в СМИ об ухудшении состояния здоровья Жириновского.

Я всем желаю здоровья и ему тоже, переживаю, что все болеют, что мало помощи. Давайте все вместе бороться с этой заразой и пожелаем всем крепкого здоровья. Надеемся, что и Владимир Вольфович тоже успешно справится с болезнью. Он прививался несколько раз [от коронавируса], думаю, он перенесёт, пожелаем выздоровления, — отметил Зюганов.

Ранее РИА Новости, ссылаясь на источник, заявило , что Жириновский был доставлен в ЦКБ города, не уточнив, однако, диагноз.

ЦКБ находится в ведении управделами президента РФ, там агентству не стали комментировать информацию о госпитализации политика.

По данным Telegram-канала Mash, Владимира Жириновского госпитализировали с коронавирусом, у него поражено 50–75% лёгких.

Ранее руководитель пресс-службы партии Александр Дюпин прокомментировал эти сообщения. Он заявил, что глава ЛДПР прекрасно себя чувствует и продолжает работать. При этом он предпочёл не уточнять, работает политик из офиса или из больничной палаты.