Омские медики ответили на критику штаба Навального

https://static.news.ru/photo/e0a53240-e792-11ea-aab3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Сторонники оппозиционера Алексея Навального инициировали травлю врачей, которые двое суток пытались спасти жизнь блогера. Об этом в открытом письме заявили омские медики. По их словам, реакция на действия врачей, благодаря которым, по сути, он остался жив, противоречит здравому смыслу. Как говорится в обращении, сторонники Навального поставили своему лидеру «политический» диагноз, который не имеет истинного отношения к медицине.

Люди, не имеющие медицинского образования, ставят диагнозы, рассуждают о лечении, манипулируют информацией. При этом никто из них не был свидетелем его состояния и незнаком с узкопрофессиональными и требующими дополнительных знаний результатами анализов и обследований, — говорится в письме, текст которого приводит ТАСС.

Авторы документа подчеркнули, что спасших блогера врачей теперь втягивают в политический процесс и угрожают им расправой. Медики назвали такое отношение недопустимым и потребовали перестать навешивать на них ярлыки.

По их словам, благодаря профессионализму врачей оппозиционер остался жив. В частности, уже через 16 минут после получения сигнала из самолёта в аэропорт Омска приехала скорая, а через 17 минут Навальный уже был в клинике.

Обращение подписали председатель регионального профсоюза работников здравоохранения Сергей Быструшкин и главный внештатный специалист-терапевт Минздрава РФ по Сибирскому федеральному округу Мария Ливзан.

Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Оппозиционер потерял сознание, и воздушное судно было решено посадить в аэропорту Омска. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из причин ухудшения состояния оппозиционера медики называли отравление. Позднее в омском Минздраве заявили, что ядов в организме Навального обнаружено не было. Соратники политика считают, что оппозиционера отравили.

Утром 22 августа Навального доставили в берлинскую клинику Charite. Согласно результатам диагностики, которая была проведена немецкими медиками, Алексей Навальный мог быть отравлен веществом группы ингибиторов холинэстеразы, писал NEWS.ru.