Общество

Около половины жителей России перестали употреблять алкоголь в самоизоляции

11:12, 29 апреля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В период самоизоляции на фоне пандемии коронавируса 45% россиян отказались от употребления алкоголя.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого Роскачеством и компанией OMI. В опросе приняли участие 1036 человек, он проводился в период с 21 по 22 апреля.

38% участников исследования сообщили, что в период самоизоляции отказались от мучного, колбасы и сладкого. От деликатесов отказались 35% опрошенных — в основном, это люди старше 55 лет, передаёт «Газета.ru». 

Ранее NEWS.ru писал о том, что губернатор Найроби Майк Сонко выступил с предложением об увеличении продуктового набора для малоимущих жителей. Он хочет добавить в него дорогой коньяк для профилактики коронавируса.

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