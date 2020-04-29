Около половины жителей России перестали употреблять алкоголь в самоизоляции

https://static.news.ru/photo/bcd00c20-89f3-11ea-b851-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В период самоизоляции на фоне пандемии коронавируса 45% россиян отказались от употребления алкоголя.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого Роскачеством и компанией OMI. В опросе приняли участие 1036 человек, он проводился в период с 21 по 22 апреля.

38% участников исследования сообщили, что в период самоизоляции отказались от мучного, колбасы и сладкого. От деликатесов отказались 35% опрошенных — в основном, это люди старше 55 лет, передаёт «Газета.ru».

Ранее NEWS.ru писал о том, что губернатор Найроби Майк Сонко выступил с предложением об увеличении продуктового набора для малоимущих жителей. Он хочет добавить в него дорогой коньяк для профилактики коронавируса.