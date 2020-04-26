Около 900 военных заразились коронавирусом

https://static.news.ru/photo/d8f2d774-87e7-11ea-95aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны сообщило о распространении коронавируса. 874 военнослужащих заболели COVID-19 с начала марта.

Такие результаты были получены после сплошного тестирования, передаёт ТАСС. 379 из них изолированы дома, 175 — в гражданских медицинских учреждениях, остальные — в армейских организациях здравоохранения.

Кроме того, 245 гражданских сотрудников вооружённых сил заразились коронавирусом, 175 из них лечатся дома.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,9 млн человек, погибли свыше 202 тысяч, выздоровели более 817 тысяч.

В России на 26 апреля общее число инфицированных достигло 80 949 (+6361 за последние сутки), 6767 человек выздоровели (+517 за последние сутки), умерли 747 человек (+66 за последние сутки). В Москве 42 480 заболевших (+2971 за последние сутки), 3175 выздоровели, 404 умерли.

Как писал NEWS.ru, массовое тестирование в Московской духовной академии (МДА) выявило коронавирус у 52 человек. Девять из них доставили в больницы.