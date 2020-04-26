Около 900 военных заразились коронавирусом

Минобороны сообщило о распространении коронавируса. 874 военнослужащих заболели COVID-19 с начала марта.
Такие результаты были получены после сплошного тестирования,
Кроме того, 245 гражданских сотрудников вооружённых сил заразились коронавирусом, 175 из них лечатся дома.
По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,9 млн человек, погибли свыше 202 тысяч, выздоровели более 817 тысяч.
В России на 26 апреля общее число инфицированных достигло 80 949 (+6361 за последние сутки), 6767 человек выздоровели (+517 за последние сутки), умерли 747 человек (+66 за последние сутки). В Москве 42 480 заболевших (+2971 за последние сутки), 3175 выздоровели, 404 умерли.
Как писал NEWS.ru, массовое тестирование в Московской духовной академии (МДА) выявило коронавирус у 52 человек. Девять из них доставили в больницы.
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