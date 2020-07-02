Около 9 тысяч человек выздоровели за сутки от коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/60b9b9ae-bd01-11ea-b582-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в России из больниц по выздоровлению от COVID-19 выписаны 8915 человек. Общее число вылечившихся с начала пандемии составляет 437,8 тысячи человек.

Количество случаев заражения возросло до 667,8 тысячи. При этом 6718 случаев выявлено за минувшие сутки.

Жертвами инфекции стали 9859 человек. За последние 24 часа число летальных исходов возросло на 176, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Россия продолжает занимать третье место по уровню заболеваемости коронавирусом в мире. Её опережают США (более 2,7 млн заболевших) и Бразилия (около 1,5 случаев заражения). Также в первой десятке стран Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в Папуа Новой Гвинее — 11 случаев.

Всего в мире выявлено более 10,8 млн заболевших. С начала пандемии выздоровели свыше 5,7 млн человек. Количество летальных исходов превышает 521 тысячу.

Ранее NEWS.ru писал, что коэффициент распространения коронавируса в России более двух недель держится на уровне менее единицы. В Москве, которая лидирует по уровню заболеваемости, он уже около месяца остаётся на уровне 0,88.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. При его значении менее единицы регион может приступать к первому этапу смягчения ограничительных мер, введённых в связи с пандемией. Если коэффициент опускается ниже 0,8 — ко второму этапу, ниже 0,5 — к третьему.